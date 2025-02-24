أمريكا تعلن استخدام "الفيتو" لحماية مشروعها بشأن أوكرانيا

وكالات

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول قوله، إن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي تعديلات مقترحة على مشروع قرارها بشأن أوكرانيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم، في وقتٍ سابق، إن الولايات المتحدة اقترحت تعديل مشروع القرار الأوكراني قبل أن تعلن مشروعها الخاص، مشيرين إلى أن واشنطن لم تكن متحمسة لمشروع قرار أوكرانيا لكنها لم تبد إشارة لمعارضته.

وذكر الدبلوماسيون الأوروبيون، أن واشنطن طلبت من كييف، الجمعة، سحب مشروع القرار لكن أوكرانيا رفضت.

وقدمت الولايات المتحدة مشروع قرار للأمم المتحدة، دعت فيه إلى "نهاية سريعة" للصراع الروسي الأوكراني، دون الإشارة إلى وحدة الأراضي الأوكرانية، المقترح الذي رحب به سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، باعتباره "خطوة جيدة"، لكنه أكد أن هذا المقترح لم يتطرق إلى جذور الصراع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان الجمعة، "اقترحت الولايات المتحدة قرارًا بسيطًا وتاريخيًا في الأمم المتحدة، ونحث جميع الدول الأعضاء على دعمه من أجل رسم طريق للسلام"، دون التعليق بالتفصيل على محتوى القرار المقترح.

وقدمت أوكرانيا أيضًا مشروعًا مدعوم أوروبيًا إلى الأمم المتحدة، يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب هذا العام، كما يلقي المقترح باللوم على روسيا في الحرب التي شنتها على كييف قبل نحو 3 سنوات.

وتم تقديم مشروعي القرارين الأمريكي والأوكراني بمناسبة الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية، التي تحل اليوم الإثنين، حيث ستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرارين غير الملزمين.