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"مناهضة للاحتلال".. أربيل يمنع دخول عضو البرلمان الأوروبي إسرائيل

06:03 م الإثنين 24 فبراير 2025

وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أرييل

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وكالات

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، يرفض السماح بدخول عضو البرلمان الأوروبي ريما حسن إلى إسرائيل بسبب تصريحاتها المناهضة للاحتلال والمؤيدة للفلسطينيين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، فإنه يُتوقع أن تصل ريما حسن إسرائيل قادمة من العاصمة البلجيكية بروكسل في وقت لاحق اليوم.

وقال موشيه أربيل في بيانه، إن ريما حسن ناشطة داعمة للفلسطينيين، وتدعم المقاطعة ضد إسرائيل، إضافة إلى تصريحاتها العديدة في الشبكات الاجتماعية وفي مقابلات إعلامية.

واتخذ وزير الداخلية الإسرائيلي قراره بمنع دخول عضو البرلمان الأوروبي إسرائيل، بموجب توصية وزارة الإعلام والشتات، وأن تتم إعادتها إلى بروكسل.

وكان عضو الكنيست عن حزب الليكود، بوعاز بيسموت، قد طالب أربيل بمنع دخول حسن إلى إسرائيل.

وريما حسن (32 عامًا)، هي محامية فرنسية من أصل فلسطيني ولدت في سوريا، وقد فازت بمقعد في البرلمان الأوروبي عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري.

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موشيه أربيل وزير الداخلية الإسرائيلي عضو البرلمان الأوروبي ريما حسن ريما حسن داعمة للفلسطينيين
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