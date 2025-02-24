جيش الاحتلال يزعم إطلاق صاروخ من قطاع غزة

وكالات

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة لكنه سقط داخل أراضي القطاع، مشيرًا إلى أن التفاصيل قيد الفحص.

ويأتي ذلك بعدما قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد لاستئناف القتال المكثف في قطاع غزة في أي لحظة، مشيرًا إلى أن الخطط العملياتية لذلك قد أعدت بالفعل.

وأضاف نتنياهو، أنه يدعم مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، إذ قال: "نحن ندعم خطة ترامب الهادفة إلى منح سكان غزة حرية المغادرة وإنشاء غزة أخرى".

وكان نتنياهو أرجأ إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى من اتفاق غزة، حيث كان من المتوقع أن تطلق إسرائيل سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني السبت، عقب إتمام حركة حماس تسليم 6 أسرى إسرائيليين، لكنه قرر تأجيل إطلاق سراحهم ردا على ما قاله عن انتهاكات من قبل حماس.

وقال مكتب نتنياهو، السبت، إنه في ضوء الانتهاكات المتكررة من قِبل حماس، بما في ذلك المراسم التي تذل أسرانا والاستغلال الساخر لأسرانا لأغراض دعائية، فقد تقرر تأجيل إطلاق سراح الفلسطينيين الذي كان مخططًا له أمس حتى يتم ضمان إطلاق سراح الأسرى التاليين، وبدون المراسم المهينة.

وتنتهي المرحلة الأولى من صفقة غزة ومدتها 42 يومًا يوم السبت المقبل. ووفقًا للاتفاق، سيستمر وقف إطلاق النار طالما أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة جارية، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن "لا توجد حتى الآن أي دلائل تشير إلى أن الطرفين قريبان من التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من الصفقة أو تمديد المرحلة الحالية".