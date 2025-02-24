وزير الخارجية أمام مجلس حقوق الإنسان: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين

وكالات

ألقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الإثنين، في كلمة مسجلة بيان مصر أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.

وأشار عبد العاطي خلال كلمته إلى الظروف الاستثنائية التي تنعقد خلالها الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بسبب الأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم مؤخرًا، مبرزًا ضرورة اضطلاع المجلس بدوره لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية على رفض مصر لتهجير الشعب الفلسطيني، موضحًا مواصلة الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ مراحله الثلاث، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، ومتطلبات التعافي المبكر، وإعداد خطة شاملة لإعادة إعمار القطاع دون خروج الشعب الفلسطيني من أرضه.

كما أشاد في هذا السياق بالدور المحورى للمنظمات الإنسانية وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" والتى لا يمكن الاستغناء عنها.

وتطرق عبد العاطى إلى الجهود الوطنية التى تُبذل للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن الدولة المصرية كثفت جهودها لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات للارتقاء بالمنظومة الحقوقية أبرزها تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني، واستحداث تشريعات جديدة أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وذلك بالتوازي مع دعم مشروعات تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

كما أكد وزير الخارجية حرص مصر على التعاون مع مجلس حقوق الانسان وآلياته من خلال الحوار القائم على أساس الاحترام ومراعاة للظروف والتحديات المختلفة، مشيرًا إلى أن ذلك التعاون قد تكلل بتقديم مصر تقريرها الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل، ومناقشته أمام المجلس في الجلسة التي عقدت في 28 يناير 2025.