الكونغو: هجوم المتمردين في شرق البلاد أودى بحياة أكثر من 7 آلاف شخص

كينشاسا (الكونغو)- (أ ب)

قالت رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية جوديث سومينوا تولوكا اليوم الاثنين، إن أكثر من 7 آلاف شخص لقوا حتفهم هذا العام مع سيطرة متمردي حركة "ام 23" المدعومة من رواندا على مساحة من الأراضي في شرق الكونغو الغني بالمعادن بشكل غير مسبوق.

وقالت تولوكا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الوضع الأمني الإنساني في المنطقة "وصل إلى مستويات مروعة".

وقد تدهور الوضع في الأسابيع الأخيرة، حيث سيطر المتمردون على مدينة جوما في يناير، وبوكافو، وهي عاصمة إقليمية ثانية بعد ذلك بأسابيع قليلة.

وتعد حركة "ام 23" هي الأكثر قوة من بين نحو 100 جماعة مسلحة تتنافس للحصول على موطئ قدم في شرق الكونغو، الذي يحتوي على ثروة معدنية غير مستغلة مهمة للتكنولوجيا في العالم تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات.

وقد حذرت الأمم المتحدة من اندلاع صراع أوسع نطاقا في المنطقة التي شهدت عقودا من الصراعات والتي أسفرت عن نزوح الملايين.