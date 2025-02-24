تل أبيب تكشف عن خطة لإدخال سوريين للعمل في إسرائيل

(وكالات)

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن خطة الجيش الإسرائيلي، للسماح بدخول سوريين إلى إسرائيل للعمل، في خطوة لا تزال في مراحلها الأولية، حيث يجري النظر في نطاق تنفيذها.

وذكر موقع "آي 24" الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي أكد أنه، في حال تطبيق المشروع، سيتولى مسؤولية تأمين دخول وخروج السوريين من وإلى الأراضي الإسرائيلية.

وزعم الخطة الإسرائيلية، أن الخطوة جاءت بعد تلقي إسرائيل طلبات متكررة من سوريين يسعون لدخولها، سواء ضمن إطار لم الشمل العائلي أو للحصول على الحماية الإسرائيلية، وذلك في أعقاب سيطرة الإدارة السورية الجديدة على الحكم والتي كانت تندرج ضمن تنظيم "هيئة تحرير الشام".



من جهة أخرى تسعى إسرائيل لتعزيز تواجدها في المنطقة العازلة وجبل الشيخ وبعد المناطق في الجنوب السوري والتي سيطرت عليهم بعد سقوط نظام الأسد، وقالت تل أبيب حينها إن وجودها سيكون مؤقت، إلى أن خرج بنيامين نتنياهو بتصريحاته أمس الأحد والتي كشف فيها عن خطة تل أبيب بشأن جنوب سوريا.