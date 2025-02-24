مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يتعمد إفشال المرحلة الثانية من اتفاق غزة



وكالات



قال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل عمدًا على إفشال المرحلة الثانية من صفقة التبادل.



وأضاف غولان، أن إبقاء الأسرى الإسرائيليين في الأسر ثمن مقبول لدى نتنياهو مقابل بقائه في رئاسة الحكومة.

وسلمت حركة حماس حتى الآن 7 دفعات من الأسرى الإسرائيليين ضمن صفقة التبادل.

وتنتهي المرحلة الأولى من صفقة غزة ومدتها 42 يومًا يوم السبت المقبل. ووفقًا للاتفاق، سيستمر وقف إطلاق النار طالما أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة جارية.

وبرغم ذلك، أشارت تقارير إعلامية إلى أن "لا توجد حتى الآن أي دلائل تشير إلى أن الطرفين قريبان من التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من الصفقة أو تمديد المرحلة الحالية".