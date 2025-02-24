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فاينانشال تايمز: الولايات المتحدة ربما تقف إلى جانب روسيا والصين بمجلس الأمن

04:28 م الإثنين 24 فبراير 2025

أمريكا وروسيا والصين

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وكالات

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، بسحب مشروع القرار المناهض لروسيا الذي أعده الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به صحيفة "فاينانشال تايمز"، التي تابعت، نقلا عن مصادر، أن هذا الخلاف قد يصل إلى مجلس الأمن الدولي، حيث قد "تقف الولايات المتحدة إلى جانب روسيا والصين".

وكانت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي قد أعدا مشروع قرار يدين تصرفات روسيا في أوكرانيا، من المقرر أن تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم 24 فبراير، بينما طالبت الولايات المتحدة بسحب القرار واقترحت نصا خاصا بها، يساوي بين "أفعال أوكرانيا وأفعال روسيا"، ويعرب عن أسفه "للخسائر المأساوية خلال النزاع بين روسيا وأوكرانيا".

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الولايات المتحدة روسيا الصين مجلس الأمن الاتحاد الأوروبي أوكرانيا
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