رئيس الوزراء الكندي يعلن من كييف عن حزمة مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا

(وكالات)

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الاثنين، خلال زيارته إلى كييف عن خطة لتحويل 5 مليارات دولار كندي، أي ما يعادل 3.52 مليار دولار أمريكي، من أرباح الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، بالإضافة إلى تقديم معدات عسكرية متطورة لدعم الجيش الأوكراني في حربه ضد روسيا.

وخلال اجتماع في كييف بثه مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد ترودو أن بلاده ستزود أوكرانيا بـ 25 مركبة قتال للمشاة من طراز "LAV II"، ومركبتين مدرعتين للدعم القتالي، وهي المركبات التي سبق تدريب الجيش الأوكراني على استخدامها في ألمانيا، إلى جانب نظام هبوط لمقاتلات F-16، وأربعة أجهزة محاكاة طيران لهذه الطائرات، بالإضافة إلى ملايين الذخائر والمعدات العسكرية ومعدات الإسعافات الأولية.

وأشار ترودو إلى أن كندا ستقدم أيضًا منحة لدعم أمن الطاقة في أوكرانيا، في إطار الجهود الغربية لتعزيز قدرة كييف على مواجهة الهجمات الروسية المستمرة على بنيتها التحتية الحيوية.

وجاءت زيارة رئيس الوزراء الكندي بالتزامن مع وصول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى العاصمة الأوكرانية، في خطوة تهدف إلى إظهار التضامن الأوروبي مع أوكرانيا في الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت في 24 فبراير 2022.

وفي المقابل، حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن موسكو ستتخذ خطوات سريعة للرد على أي محاولات لمصادرة أصولها المجمدة في الغرب، وهو ما يثير احتمالات تصعيد جديد في المواجهة بين روسيا والدول الغربية.