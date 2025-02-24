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سموتريتش: إسرائيل تستعد لعملية عسكرية "أشد فتكًا" في غزة بدعم ترامب

04:19 م الإثنين 24 فبراير 2025

بتسلئيل سموتريتش

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(وكالات)

صرّح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية جديدة في غزة ستكون أكثر فتكًا ودقة.

وأشار وزير المالية الإسرائيلي، إلى أن قرار استئناف العملية سيتم اتخاذه في الوقت المناسب.

وقال سموتريتش في تصريحات صحفية: "ستندهشون من قوة ودقة وفتك العملية العسكرية لاحتلال غزة عندما نقرر الوقت المناسب لاستئنافها".

كما كشف أن الجيش الإسرائيلي يعمل حاليًا على تحضيرات مكثفة بقيادة رئيس الأركان المعين حديثًا، إيال زامير، وبدعم سياسي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصفه بأنه شريك استراتيجي في القرارات الكبرى.

وأكد سموتريتش أن الحكومة الإسرائيلية لديها تأثير كبير على عملية اتخاذ القرار، بما في ذلك رفض الإفراج عن 600 أسير فلسطيني، في إشارة إلى الضغوط التي تمارسها الأوساط السياسية الإسرائيلية المتشددة لعرقلة أي تسوية تشمل تبادل الأسرى.

وتأتي تصريحات سموتريتش، بعد حديث ترامب، عن خطته لسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة بعد تهجير الفلسطينيين من القطاع وإعادة إعمار القطاع وفق رؤية أمريكية إسرائيلية.

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