مقدم برامج .. من هو دان بونجينو الذي عينه ترامب نائب مدير FBI؟

وكالات

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقدم البرامج الحوارية دان بونجينو، لشغل منصب نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها، مساء أمس الأحد، "أخبار رائعة لإنفاذ القانون والعدالة الأمريكية! دان بونجينو، الرجل الذي يتمتع بحب وشغف لا يصدق لبلدنا، تم تعيينه للتو نائبًا لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وأضاف: "دان حاصل على درجة الماجستير في علم النفس من جامعة نيويورك، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة بنسلفانيا. كان عضوًا في إدارة شرطة نيويورك (أفضل شرطة في نيويورك!)، وعميلًا خاصًا يحظى بالاحترام الكبير في جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة".

وتابع: "دان الآن أحد أنجح مقدمي البرامج الصوتية في البلاد، وهو شيء مستعد للتخلي عنه من أجل الخدمة. بالعمل مع المدعية العامة الجديدة الرائعة للولايات المتحدة، بام بوندي، والمدير كاش باتيل، سيتم إعادة العدالة والقانون والنظام إلى أمريكا، وبسرعة".

وقال ترامب إن باتيل، مدير مكتب FBI الذي صدق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه الجمعة الماضية، هو الذي رشح بونجينو لهذا المنصب. الذي لا يتطلب تصديقًا من مجلس الشيوخ.

ويشغل نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI منصب الرجل الثاني في المكتب، وهو تقليديًا وكيل مهني مسؤول عن عمليات إنفاذ القانون اليومية للمكتب.

من هو دان بونجينو؟

عمل دان بونجينو في إدارة شرطة نيويورك بين عامي 1997 و 1999، قبل إنضمامه إلى جهاز الخدمة السرية، وبدأ في التعليق على قناة "فوكس نيوز" منذ أكثر من عقد، وكان لديه برنامج مساء السبت مع الشبكة الأمريكية بين عامي 2021 و 2023، وهو الآن مضيف برنامج دان بونجينو، أحد أكثر البرامج الصوتية شعبية.

وفي عام 2012، ترشح بونجينو لمقعد في مجلس الشيوخ بولاية ماريلاند الأمريكية، ولمقاعد بالكونجرس في عامي 2014 و 2016 بولايتي ماريلاند وفلوريدا، لكنه لم يفز بأي مقعد في جميع السباقات الثلاثة.

وانتقد دان بوينجو جهاز الخدمة السرية، خلال مقابلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، وطلب منه الالتزام بتشكيل لجنة لإصلاح جهاز الخدمة، واصفًا إياه بـ"الوكالة الفاشلة".