برلين: الانتخابات البرلمانية خلت من التلاعب لكنها تعرضت لمحاولات تأثير من الخارج

برلين- (د ب أ)

أعلنت السلطات الأمنية في ألمانيا أن الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت أمس الأحد، لم تشهد رصد أي تلاعب من قبل جهات أجنبية.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية اليوم الاثنين: "لم تحدث أي تدخلات في العملية الانتخابية خلال انتخابات البرلمان". وأضاف أنه بفضل نظام التصويت الورقي، فإنه لا يوجد أي شك في نزاهة هذه الانتخابات.

ولفت المتحدث إلى أنه لوحظ مع ذلك أنه كانت هناك قبل الانتخابات البرلمانية "محاولات متعددة للتأثير الأجنبي في الفضاء المعلوماتي"، وأوضح المتحدث أن هذه المحاولات كانت تهدف بشكل أساسي إلى زعزعة الثقة في العملية الانتخابية والتأثير على السلوك الانتخابي للأشخاص الذين لهم حق الانتخاب.

وتابع المتحدث أن "روسيا نفذت عدة عمليات تأثير سرية وحملات في المجال المعلوماتي بهدف التأثير على الانتخابات لصالحها عن طريق وسائل خفية." لكنه أشار إلى أن هذه المحاولات لم تحقق سوى مدى تأثير محدود نسبيًا.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية حذرت قبل يومين من الانتخابات من مقطعي فيديو زائفين يُعتقد أنهما موجهان من قبل روسيا، وتحدث هذان المقطعان عن وجود تلاعب مزعوم بأوراق اقتراع في الانتخابات الاتحادية على حساب حزب "البديل من أجل ألمانيا".

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، قالت يوم الجمعة الماضي: "ترصد أجهزتنا الأمنية هنا مؤشرات قوية تدل على ارتباط ذلك بحملة "ستورم-1516" التي سبق أن برزت في الانتخابات الأمريكية بأساليب تضليل روسية مماثلة".