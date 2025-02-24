إعلان

زيارة مرتقبة للرئيس السوري إلى الأردن الأربعاء

04:02 م الإثنين 24 فبراير 2025

أحمد الشرع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

يزور رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، الأردن، الأربعاء، فمن المقرر أن يلتقي بالملك عبد الله الثاني.

وأفادت وكالة عمون الأردنية، أن الشرع سيصل إلى الأردن، الأربعاء المقبل.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أردنيين، أن الشرع "سيبحث مع الملك عبد الله، تعزيز العلاقات بين البلدين".

وكانت آخر زيارة لرئيس سوري إلى الأردن في 20 مارس عام 2009، حينما أجراها رئيس النظام السابق بشار الأسد.

يذكر أن الشرع تلقى أيضا، دعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة العربية الطارئة، المقرر عقدها في القاهرة في 4 من مارس المقبل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد الشرع الرئيس السوري الأردن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"بعت عفش بيتي".. قصص وتجارب الضحايا المصريين مع منصة "FBC"
خدعت مليون شخص واستولت على 6 مليارات دولار.. ما هي منصة FBC؟
مسابقة تعيينات جديدة.. مطلوب أكثر من 25 ألف معلم مساعد لغة عربية