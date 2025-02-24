زيارة مرتقبة للرئيس السوري إلى الأردن الأربعاء

وكالات

يزور رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، الأردن، الأربعاء، فمن المقرر أن يلتقي بالملك عبد الله الثاني.

وأفادت وكالة عمون الأردنية، أن الشرع سيصل إلى الأردن، الأربعاء المقبل.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أردنيين، أن الشرع "سيبحث مع الملك عبد الله، تعزيز العلاقات بين البلدين".

وكانت آخر زيارة لرئيس سوري إلى الأردن في 20 مارس عام 2009، حينما أجراها رئيس النظام السابق بشار الأسد.

يذكر أن الشرع تلقى أيضا، دعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة العربية الطارئة، المقرر عقدها في القاهرة في 4 من مارس المقبل.