الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تواصل استهداف القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 255 عسكريا، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية، وذلك خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وقال البيان "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق جوجوليفكا وجونشاروفكا وجويفو وزاوليشينكا وكازاتشيا لوكنيا وكوريلوفكا وليبيديفكا ومارييفكا وماخنوفكا وميلوفوي ونوفايا سوروتشينا ونيكولسكي وأوليشنيا وروبانشينا وسودجا ويوجني"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في عدة مناطق بمقاطعة سومي".

وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، تكبدت أكثر من 255 عسكريا، وتم تدمير 3 دبابات، وناقلة جند مدرعة، و26 مركبة قتالية مدرعة وعدد من المدافع، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، ووحدة من المعدات الهندسية".

وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 63105 عسكريين".