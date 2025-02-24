كيف علقت الصحف الإيطالية على اكتشاف مقبرة الملك تحتمس الثاني في الأقصر؟

(وكالات)

حظي اكتشاف بعثة مصرية بريطانية مشتركة لمقبرة الملك تحتمس الثاني، آخر مقبرة غير مكتشفة لملوك الأسرة الثامنة عشرة، باهتمام واسع في الصحف الإيطالية، حيث وصفته صحيفة "إل جورنالي" بـ"اكتشاف القرن في مصر".

وذكرت الصحيفة أن هذا الكشف الأثري، الذي جاء أثناء أبحاث في منطقة معروفة بدفن نساء البلاط الفرعوني، يمثل إنجازًا علميًا يقترب من الأسطورة، إذ يقع على بعد كيلومترين من وادي الملوك غربي الأقصر.

وأشادت الصحيفة بالمكتشف بيرس ليثرلاند، واصفة إياه بـ"كارتر القرن الحادي والعشرين"، في إشارة إلى عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر الذي اكتشف مقبرة توت عنخ آمون قبل مائة عام. ونقلت الصحيفة عن وزير السياحة والآثار شريف فتحي أن هذا الاكتشاف يمثل "لحظة استثنائية في علم المصريات، وواحدًا من أهم الاكتشافات الأثرية في السنوات الأخيرة".

وبحسب التحاليل الأولية للمومياء المكتشفة، فقد توفي الفرعون تحتمس الثاني بين سن 25 و30 عامًا بسبب مرض خطير. كما أكدت النقوش التي عُثر عليها داخل المقبرة هوية الفرعون وزوجته الملكة حتشبسوت، ما يقدم دليلًا حاسمًا على أهمية هذا الكشف الأثري.

من جانبها، أكدت شبكة "راي نيوز" الإيطالية أن هذا الاكتشاف يُعد أول مقبرة فرعونية ملكية يتم العثور عليها منذ مقبرة توت عنخ آمون قبل قرن من الزمان، موضحة أن بقايا مومياء تحتمس الثاني كانت قد اكتُشفت قبل نحو 200 عام، لكن موقع دفنه ظل لغزًا حتى الآن. كما أشارت الشبكة إلى أن هذا الاكتشاف يأتي في توقيت مهم، إذ يستعد المتحف المصري الكبير لافتتاحه قريبًا، ليصبح أكبر متحف أثري مخصص لحضارة واحدة، ويضم 100 ألف قطعة أثرية، على بعد كيلومترين فقط من الأهرامات.

أما صحيفة "سولي 24 أوري" فقد أبرزت أهمية الفرعون تحتمس الثاني، مشيرة إلى أنه جد توت عنخ آمون، وحكم بين 1483 و1479 قبل الميلاد، وكان زوجًا للملكة حتشبسوت، التي تُعد واحدة من أعظم الملكات في تاريخ مصر القديمة وأول امرأة تحكم بكامل سلطاتها.

كما أوضحت الصحيفة أن المقبرة تم اكتشافها بالقرب من وادي الملوك، حيث عُثر على حجرة دفن بسقف أزرق تتناثر عليه نجوم صفراء، وهو رمز ملكي يميز مقابر الفراعنة.

بدورها، ركزت صحيفة "إل ماتينو" على أهمية هذا الاكتشاف، مشيرة إلى أنه أول مقبرة ملكية يتم العثور عليها منذ مقبرة توت عنخ آمون، مؤكدة أن هذا الكشف يمثل إضافة علمية وتاريخية هامة، خاصة أنه يرتبط بالملكة حتشبسوت، إحدى أبرز الشخصيات النسائية في تاريخ الفراعنة.