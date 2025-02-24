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زيلينسكي يشيد بمقاومة بلاده في الذكرى الثالثة للحرب

03:18 م الإثنين 24 فبراير 2025

فولوديمير زيلينسكي

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كييف- (د ب أ)

أشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بمقاومة بلاده، اليوم الاثنين، حيث أحيت أوكرانيا الذكرى الثالثة للهجوم الروسي الكامل.

وقال زيلينسكي، عبر منصة تليجرام، "أنا فخور بأوكرانيا"، حيث أحيا ذكرى الجنود الذين لقوا حتفهم في المعركة.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، تصميم أوكرانيا على مواصلة القتال.

وقال عمروف، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن "المحاربين الأوكرانيين يقاتلون من أجل كل متر من أرضنا"، مضيفا أن "البلاد بأكملها تعمل من أجل تحقيق النصر".

ودعا عمروف الغرب إلى دعم أوكرانيا حتى يغادر آخر محتل روسي البلاد.

وقال عمروف "لتحقيق النصر، نحتاج إلى عمل حاسم من جانب حلفائنا".

وأضاف عمروف "اليوم، أصبحت أوكرانيا درع أوروبا القوي. لقد أوقفنا عدوا يهدد العالم الديمقراطي بأكمله. وانتصارنا هو أمن العالم الحر بأكمله".

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