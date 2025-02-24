عاصفة شتوية تضرب دولًا عربية.. ثلوج وتعطيل للدراسة وتحذيرات من الطقس

القاهرة- مصراوي:

تشهد كل من مصر وعمان وقطر والكويت والسعودية والعراق، الأحد، أجواء مناخية غير مستقرة بين باردة وعاصفة، بينما أدى تساقط الثلوج وموجة باردة في دولة عربية سادسة إلى تعطيل الدراسة الاثنين والثلاثاء.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في منشورات عبر صفحتها بفيسبوك بـ"اضطراب الملاحة البحرية اليوم الاثنين على البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج (2.5-4) متر"، مشيرة إلى أن "آخر صور الأقمار الصناعية الآن تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة".

بينما أفادت السلطات اللبنانية، اليوم الاثنين، بأن سبعة طرق جبلية مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

وقالت غرفة التحكم المروري، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي عيناتا – الأرز، وكفردبيان – حدث بعلبك، والعاقورة – حدث بعلبك، والهرمل – سير الضنية، والهرمل – القبيات، ومعاصر الشوف – كفريا، وتنورين الفوقا – حدث الجبة.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني اللبناني استمرار تأثير المنخفض الجوي القطبي المنشأ "آدم" بطقس متقلب وشديد البرودة حتى غد الثلاثاء حيث يتحول إلى مستقر وبداية ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، محذرة من تكوّن الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 500 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، مع بقاء إحتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة وثلوج خفيفة بدءا من ارتفاع 400 متر بخاصة شمال البلاد.

فيما قال المتحدث باسم هيئة الأنواء الجوية العراقية، عامر الجابر، إن "البلاد تأثرت بالكتلة الهوائية القطبية الباردة لا سيما بعد تساقط الثلوج على بعض المناطق الغربية والشمالية"، مرجحًا انتهاء الموجة يوم الخميس المقبل"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد (واع).

وأضاف الجابر أن "الموجة الباردة ستبدأ بالانحسار تدريجيًا، وابتداء من الجمعة تعود درجات الحرارة العظمى إلى معدلاتها الطبيعية"، مبينًا أن "هطلًا للثلوج واقع في المناطق الغربية، بسبب تدني مستويات الرطوبة، لكن الأجواء تبقى قارسة البرودة كون الكتلة الباردة أصبحت جافة".

كما أجرت مديرية تربية محافظة واسط العراقية، تغييرًا على توقيت دوام المدارس خلال الأسبوع الحالي بسبب انخفاض درجات الحرارة، لتبدأ عند الـ9 صباحًا بدلًا من الـ8 بالتوقيت المحلي، طيلة أيام الأسبوع الحالي، نظرًا إلى انخفاض درجات الحرارة، وفق "واع".

وقررت محافظتا صلاح الدين ونينوى، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الاثنين، فضلًا عن بدء دوام الموظفين في الدوائر الحكومية عند الساعة التاسعة صباحًا بدلًا من الساعة الثامنة صباحًا بسبب انخفاض درجات الحرارة.

بدورها أصدرت الأرصاد العمانية، الأحد، "تحذيرًا" عبر منشور بمنصة إكس تويتر سابقًا، حذرت فيه من "فرص تشكل الضباب والسحب المنخفضة على أجزاء من عدة محافظات بينها العاصمة (مسقط)، خلال فترة آخر الليل وصباح الاثنين، قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية".

كما أفادت الأرصاد القطرية، في منشور الأحد، عبر إكس، برصد "سحب متفرقة مع غبار خفيف على بعض المناطق أحيانًا، مع طقس بارد نسبيًا ليلًا ورياح شمالية غربية-شمالية-شرقية، نشطة إلى قوية السرعة".

وكشفت الأرصاد الجوية الكويتية، أن "الليل بارد إلى بارد جدًا وغائم جزئيًا إلى غائم ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على المناطق الساحلية"،

ومن جانبه أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي، في سلسلة منشورات الأحد بمنصة إكس، إنذارات بتوقع حدوث أتربة مثارة ورياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، بينها المنطقة الشرقية والحدود الشمالية.