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فرنسا تدين الهجوم على القنصلية الروسية في مرسيليا

02:32 م الإثنين 24 فبراير 2025

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف

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وكالات


أدانت الخارجية الفرنسية الهجوم على القنصلية الروسية في مرسيليا، اليوم الإثنين، حسبما أفادت به وكالة فرانس برس.

وقالت الخارجية الفرنسية: "ندين أي انتهاك لأمن المقار الدبلوماسية المحمية بالاتفاقيات ونؤكد التزامنا الراسخ بتنفيذها".


وعلقت روسيا على الانفجار الذي وقع في القنصلية الروسية في مدينة مارسيليا، متهمة فرنسا بالتقصير في حماية بعثاتها الدبلوماسية.


ووصفت موسكو، الانفجار الذي وقع داخل القنصلية العامة الروسية في مدينة مرسيليا الساحلية جنوبي فرنسا، بأنه يحمل "سمات هجوم إرهابي"، مطالبة السلطات الفرنسية بـإجراء تحقيق شامل وعاجل.


وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تطالب باريس باتخاذ إجراءات فورية لكشف ملابسات الحادث وتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية الروسية.


وذكرت وسائل إعلام فرنسية، في وقتٍ سابق من اليوم، أن دوي انفجار سمع بالقرب من القنصلية الروسية في مرسيليا، وأن رجال الإطفاء هرعوا للموقع.


ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر في الشرطة المحلية، أن مجهولين ألقوا قنبلتي "مولوتوف" على فناء القنصلية الروسية في مرسيليا.

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