بوتين يطلع الرئيس الصيني على مستجدات الاتصالات الروسية الأمريكية

(وكالات)

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينج، اليوم الاثنين، أطلعه فيها على آخر المستجدات في الاتصالات بين موسكو وواشنطن.

ووفقًا لما أعلنه الكرملين، أعرب الرئيس الصيني عن دعمه للحوار الروسي الأمريكي، مؤكدًا استعداد بكين للمساعدة في إيجاد سبل للتسوية.

وأفادت القناة التلفزيونية المركزية الصينية أن المكالمة الهاتفية، التي جرت بمبادرة من موسكو، تناولت أيضًا العلاقات الثنائية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" عن الرئيس الصيني تأكيده على عمق العلاقة بين البلدين، قائلاً:

"التاريخ والواقع يظهران أن الصين وروسيا جارتان لا يمكن أن تفترقا، وهما صديقتان حقيقيتان تتقاسمان الأفراح والأحزان، وتدعمان بعضهما البعض وتتطوران معًا".

كما شدد الرئيسان على أن التعاون بين موسكو وبكين يمثل أحد أهم عوامل الاستقرار في الشؤون الدولية، حيث أكد شي جين بينج استعداده للمساهمة في إيجاد حلول سلمية للنزاع الأوكراني.

وإلى جانب الملفات السياسية، ناقش الزعيمان الجدول الزمني للاجتماعات الثنائية المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بالاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في موسكو.