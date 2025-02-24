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ما هو شرط إسرائيل لإطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين؟

02:24 م الإثنين 24 فبراير 2025

الأسرى الفلسطينيين

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وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر، بأن إسرائيل مستعدة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين تأخر إطلاق سراحهم، وذلك مقابل استعادة جثامين 4 إسرائيليين اليوم الاثنين، شريطة عدم إقامة مراسم "مهينة" كما حدث في المرة السابقة، وفق الصحيفة.

وكانت حركة حماس طالبت الوسطاء والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق التبادل والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من دون أي تأخير.

واعتبرت أن "تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يكشف مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته، مؤكدة أن "تذرع الاحتلال بأن مراسم التسليم مهينة هو ادعاء باطل وحجة واهية تهدف إلى التهرب من التزامات الاتفاق".

وكان من المتوقع أن تطلق إسرائيل سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني السبت، عقب إتمام حركة حماس تسليم 6 أسرى إسرائيليين، لكن نتنياهو قرر تأجيل إطلاق سراحهم ردا على ما زعمه عن انتهاكات من قبل حماس.

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