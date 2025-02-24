صدمة بين يهود ألمانيا بعد النجاح الذي حققه "البديل" في الانتخابات البرلمانية

وكالات

أفادت وسائل إعلام ألمانية، بأن رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا جوزيف شوستر، أعرب عن صدمته حيال الارتفاع الكبير في نسبة التأييد التي حصل عليها حزب "البديل من أجل ألمانيا" في انتخابات البرلمان أمس الأحد.

ويقول شوستر في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية: "على الرغم من أن هذه النتيجة كانت متوقعة بناء على استطلاعات الرأي، فإنني ما زلت أشعر بالصدمة هذا المساء من النجاح الانتخابي لحزب البديل الذي ضاعف حصته من الأصوات في غضون ثلاث سنوات فقط".

وتابع شوستر: "يجب أن يقلقنا جميعا أن خمس الناخبين الألمان قد منحوا أصواتهم لحزب يعتبر جزئيا على الأقل يمينيا متطرفا، ويبحث بشكل علني عن روابط لغوية وأيديولوجية مع اليمين المتطرف والنازية الجديدة، ويتلاعب بمخاوف الناس ولا يقدم لهم سوى حلول ظاهرية".

وتوقع شوستر حدوث صعوبة في تشكيل الحكومة الجديدة، وناشد "جميع الأطراف المعنية أن تدرك مسؤوليتها حيال تشكيل حكومة مستقرة"، مؤكدًا أن المطلوب من تيار الوسط في البلاد تقديم "حلول واقعية للمشاكل الملحة التي تواجه ألمانيا".

وكانت التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات الألمانية أظهرت أن "الاتحاد المسيحي" تصدر قائمة أقوى الأحزاب تلاه حزب البديل ثم حل حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في المركز الثالث بفارق كبير.