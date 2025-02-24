اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لإجلاء مواطني كورسك من سومي

(وكالات)

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية، تاتيانا موسكالكوفا، عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوكراني والصليب الأحمر بشأن إجلاء مواطنين روس من منطقة كورسك العالقين في مدينة سومي الأوكرانية.

وأوضحت موسكالكوفا خلال اجتماع لهيئة رئاسة كتلة حزب "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما الروسي أن هؤلاء المواطنين سيتم إجلاؤهم قريبًا عبر بيلاروس إلى روسيا.



يأتي هذا الاتفاق في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث فرّ العديد من سكان كورسك من المدينة خشية الأعمال الانتقامية من الجيش الأوكراني.

وفي هذا السياق، نشرت لجنة التحقيق الروسية إفادات لأسير أوكراني اعترف فيها بضلوعه ورفاقه في عمليات بقرية حدودية في مقاطعة كورسك الروسية، من بينها قتل 22 مدنيًا، واغتصاب 8 نساء، حسبما نشرت لجنة التحقيق.

كما أعلنت اللجنة عن فتح تحقيقات في عمل وصفته بـ "الإرهابي" نفذته القوات الأوكرانية، أسفر عن مقتل مدنيين في بلدة نيكولايفو دارينو بمقاطعة كورسك.