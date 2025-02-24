بوليتيكو: ماكرون سيعرض على ترامب خطة لنشر قوات أوروبية في أوكرانيا



وكالات

كشفت صحيفة بوليتيكو الأوروبية، أن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون سيعرض على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة لنشر قوة عسكرية أوروبية في أوكرانيا، موضحة أن ماكرون يعتزم التأكيد أنه يوجد لدى أوروبا "ما يمكن أن تقدمه".



ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع: "اقتراح ماكرون يتضمن إرسال نحو 30 ألف جندي أوروبي في بعثة إلى أوكرانيا، مع قيام بريطانيا وفرنسا بالدور القيادي فيها".



وتريد فرنسا بهذه الطريقة خلق قوة مضادة للرواية حول ضعف أوروبا وإظهار أن دول المنطقة لديها مقترحاتها الخاصة فيما يتعلق بالتسوية الأوكرانية، حسب ما أورده المصدر.



كما أكد مصدر مقرب من ماكرون أن الرئيس الفرنسي سيصل إلى واشنطن "مع بعض المقترحات للعمل" التي ناقشها في وقت سابق مع زعماء أوروبيين آخرين، بما في ذلك الحكومة البريطانية.



وحسب الصحيفة، فإن الدبلوماسيين الفرنسيين يأملون أن يتمكن ماكرون من إقناع ترامب بأن الحفاظ على العلاقات التجارية مع أوروبا وضمان أمنها يظل في مصلحة الولايات المتحدة.



وتشير تقديرات بوليتيكو إلى أنه توجد لدى ماكرون فرصة لطمأنة البيت الأبيض بأن الاتحاد الأوروبي "بدأ يأخذ زيادة الإنفاق الدفاعي على محمل الجد". وفي الوقت نفسه، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التطمينات ستكون كافية "لطمأنة ترامب ومنح أوروبا المزيد من الوقت لتنسيق خطة بشأن أوكرانيا وضمان الأمن الجماعي للقارة".