بعد رفض طلب ترامب.. أوكرانيا تكشف عن اقتراب انتهاء مفاوضات صفقة المعادن مع أمريكا

(وكالات)

أعلنت الحكومة الأوكرانية استكمال جميع التفاصيل الرئيسية المتعلقة بصفقة المعادن مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الاتفاقية وصلت إلى مراحلها النهائية بعد مقترح رسمي لتوقيعها خلال اجتماع مرتقب بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب في واشنطن.

وكشف زيلينسكي عن إلغاء بند في الاتفاقية كان ينص على حصول الولايات المتحدة على 500 مليار دولار من أرباح المعادن النادرة الأوكرانية، كتعويض عن الدعم العسكري الأميركي خلال الحرب. وأكد أن هذا الشرط لم يعد جزءًا من المفاوضات الجارية، ما يشير إلى توجه نحو اتفاق أكثر توازنًا بين كييف وواشنطن.

وكانت المسودة الأولية للاتفاق تمنح الشركات الأميركية حق الوصول إلى الموارد المعدنية الأوكرانية، بما في ذلك الليثيوم، وهو عنصر حيوي في صناعات الطيران والدفاع. إلا أن زيلينسكي رفض هذا المقترح بسبب غياب الضمانات الأمنية، بالإضافة إلى العبء المالي الكبير الذي كان سيفرضه على بلاده.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الثالثة للغزو الروسي، شدد زيلينسكي على أن "التعامل مع المساعدات العسكرية كديون مستحقة سابقة خطيرة"، محذرًا من أن ذلك قد يفتح الباب أمام مطالب مماثلة من قبل دول حليفة أخرى. وأضاف: "نحن لا نعترف بهذه الديون، ولن تكون جزءًا من الصيغة النهائية للاتفاق".

ورغم أن تفاصيل الصفقة الجديدة لم تُكشف بعد، فإن أوكرانيا مستمرة في المطالبة بضمانات أمنية واضحة تهدف إلى ردع أي تهديد روسي مستقبلي، ما يجعل هذه الاتفاقية محورًا أساسيًا في العلاقات الثنائية بين البلدين.