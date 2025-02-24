"على ماذا الحداد".. أدرعي يوجه رسالة لأنصار حسن نصرالله (فيديو)

وكالات

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو يعقب فيه على المراسم التي أقيمت في لبنان لتشييع الأمين العام الراحل لحزب الله، حسن نصرالله، وكذلك نائبه الراحل هشام صفي الدين والذين تم اغتيالهما بغارة إسرائيلية.

اليوم جنازة حسن #نصر_الله، وبيئته في حداد... لكن دعونا نتوقف لحظة ونسأل: على ماذا الحداد؟ على الرجل الذي حوّل لبنان إلى دولة فاشلة؟ على من باع مستقبلكم لمصالح إيران؟ على من دمّر الاقتصاد وشرذم الشعب، وورّط البلاد في حروب عبثية؟



منذ أن تسلّم نصر الله قيادة حزب الله، لم يشهد لبنان… pic.twitter.com/BBDCBJoe94 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 23, 2025



وقال أدرعي في مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "اليوم جنازة حسن نصر الله، وبيئته في حداد... لكن دعونا نتوقف لحظة ونسأل: على ماذا الحداد؟ على الرجل الذي حوّل لبنان إلى دولة فاشلة؟ على من باع مستقبلكم لمصالح إيران؟ على من دمّر الاقتصاد وشرذم الشعب، وورّط البلاد في حروب عبثية؟.



وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، |منذ أن تسلّم نصر الله قيادة حزب الله، لم يشهد لبنان إلا الانهيار. أخذ لبنان رهينة لمشروع ’الثورة الإسلامية‘… لا يهم إن جاع الناس، أو غرق البلد في الظلام، أو ضاع المستقبل، طالما أن أجندته مستمرة.. لكل من ينعاه اليوم… هل أنتم فعلًا تحزنون عليه؟ أم ترفضون مواجهة الحقيقة؟".



ونشرت قناة المنار التابعة لحزب الله صورا ومقاطع فيديو من المدينة الرياضية والتي أظهرت توافد الحشود للمشاركة في المراسم ذاكرة في تقرير: "مدينة كميل شمعون الرياضية امتلأت بعشرات الآلاف من محبي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذين جاءوا للمشاركة في تشييع رمزين من رموز المقاومة".

حشود غفيرة في المدينة الرياضية من الداخل و الخارج pic.twitter.com/NhLVoMBD45 — قناة المنار (@TVManar1) February 23, 2025



وتابعت: "هذا التشييع، الذي يعد الأكبر والأضخم في تاريخ لبنان، سيظل محفورًا في ذاكرة الأجيال القادمة كعلامة فارقة في مسيرة العز والوفا".