بحضور نائب رئيس الوزراء وعدد كبير من والوزراء والسفراء السفارة الكويتية تحتفل باليوم الوطني

"بمقولته المشهورة عن الحرب".. المقاومة تسخر من نتنياهو أثناء تسليم الأسرى

"أبرزها تقبيل رأس المقاومين".. مشاهد أحرجت إسرائيل في عملية تبادل الأسرى

كتب وتصوير- هاني رجب:

أقامت مساء سفارة دولة الكويت الشقيقة والمندوبية الدائمة جامعة الدول العربية برئاسة السفير غانم صقر السفير الكويتي والسفير طلال المطيرى المندوب الدائم الجامعة العربية حفلا كبيرا بمناسبة العيد الوطني الكويتي بإحدى الفنادق الكبرى على النيل.

وحضر الحفل نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ووزراء الإسكان والمجالس النيابية وقطاع الأعمال العام ووزير السياحة والآثار ووزير الإنتاج الحربي ووزير الزراعة ووزير الري ومحافظ القاهرة والسفير السعودي صالح الحصيني والسفير طارق الانصاري سفير قطر ونائب السفير السعودي عبد الرحمن الدهاس والسفير البريطاني وسفراء سلطنة عمان والعراق وعدد كبير من السفراء والشخصيات العامة والدينية والنواب.