زيلينسكي يرد على ترامب: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا كانت منحة وليست قرضًا (فيديو)



وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يرفض الاعتراف بأن أوكرانيا مدينة للولايات المتحدة بمبلغ 500 مليار دولار مقابل المساعدات التي قدمتها واشنطن إلى كييف في الحرب.



وأضاف: "ما أعرفه أن ما تلقيناه من واشنطن هو 100 مليار دولار ولا أعلم من أين أتى رقم 500 مليار دولار، متابعًا لست مستعدا حتى لمناقشة سداد 100 مليار دولار لواشنطن لأن جزءا منه كان منحة وليس قرضا لنعيده".

بعد حديث ترمب عن وجوب استرداد الأموال الأميركية من أوكرانيا.. زيلينسكي: ما تم تقديمه كان منحة وليس قرضاً لنعيده#العربية#زيلينسكي pic.twitter.com/B8fApVGCg5 — العربية (@AlArabiya) February 23, 2025

وفيما سبق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يطالب بالمعادن النادرة والنفط وأي شيء يمكننا الحصول عليه لاسترداد الأموال التي أنفقتها بلادنا على أوكرانيا.



وأضاف ترامب أمام تجمع للمحافظين في ناشيونال هاربور بولاية ماريلاند على مشارف واشنطن "أعتقد أننا قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق".



وأكد ترامب أنه يحاول "استعادة أموال" المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، على خلفية مباحثات بين واشنطن وكييف محورها التوصل إلى اتفاق يتصل بموارد كييف من المعادن.