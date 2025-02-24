رغم قرار اعتقاله كمجرم حرب.. نتنياهو يتلقى دعوة لزيارة ألمانيا من المستشار المقبل

وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، أن المستشار المقبل لألمانيا، فريدريتش ميرتس، دعاه لزيارة برلين، رغم القرار الصادر من المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله باعتباره "مجرم حرب".

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو ومنشور على منصة إكس تويتر سابقًا: "أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، محادثة وديّة الليلة الماضية مع فريدريتش ميرتس، الذي أصبح بعد فوزه في الانتخابات الألمانية، مستشارا معينا، وهنأه على فوزه".

وأضاف: "شكر ميرتس، نتنياهو على المحادثة، وقال إنه سيدعوه لزيارة رسمية إلى ألمانيا، في تحد صارخ للقرار الفاضح للمحكمة الجنائية الدولية بتعريف رئيس الوزراء كمجرم حرب".

https://x.com/IsraeliPM_heb/status/1893929010033283423?

وخسر حزب المستشار الألماني أولاف شولتس، الانتخابات التشريعية في البلاد، ليأتي في المركز الـ3 بعد تكتل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الاتحاد الاجتماعي المسيحي" وحزب "البديل من أجل ألمانيا".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر الماضي 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة "ارتكاب جرائم عدة تدخل في اختصاص المحكمة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل التجويع أداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".