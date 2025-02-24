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إطلاق أسماء أئمة وملوك الدولة السعودية على 15 ميدانًا بالرياض (فيديو)

12:17 م الإثنين 24 فبراير 2025

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

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وكالات

أعلنت سلطات العاصمة السعودية الرياض، أمس الأحد، أنها انتهت من أعمال تركيب لوحات جديدة تحمل أسماء ملوك وشخصيات تنتمي جلها لأسرة آل سعود الحاكمة في 15 ميدانًا رئيسيًا.

وأوضحت سلطات العاصمة السعودية، أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتزامنت هذه الخطوة مع احتفال السعودية السبت الماضي بيوم التأسيس، الذي تُحيى فيها ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى في 22 فبراير 1727.

وقالت أمانة الرياض إن هدف الخطوة هو "إتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتعرف على محطات تاريخية هامة في مسيرة الوطن".

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الرياض محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
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