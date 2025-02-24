إطلاق أسماء أئمة وملوك الدولة السعودية على 15 ميدانًا بالرياض (فيديو)

وكالات

أعلنت سلطات العاصمة السعودية الرياض، أمس الأحد، أنها انتهت من أعمال تركيب لوحات جديدة تحمل أسماء ملوك وشخصيات تنتمي جلها لأسرة آل سعود الحاكمة في 15 ميدانًا رئيسيًا.

وأوضحت سلطات العاصمة السعودية، أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتزامنت هذه الخطوة مع احتفال السعودية السبت الماضي بيوم التأسيس، الذي تُحيى فيها ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى في 22 فبراير 1727.

تسمية 15 ميدانًا في العاصمة، في #يوم_التأسيس ..



تعرّف على #ميادين_الرياض التي تحمل أسماء الأئمة والملوك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين؛ تخليدًا لمسيرتهم في بناء الدولة وتعزيز ارتباط معالم المدينة بهويتنا الوطنية.



في الميادين #بيارق_العز مرفوعة 🇸🇦 pic.twitter.com/qsbrUNwD5V — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) February 23, 2025

وقالت أمانة الرياض إن هدف الخطوة هو "إتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتعرف على محطات تاريخية هامة في مسيرة الوطن".