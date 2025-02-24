لافروف: موسكو أطلعت أنقرة على تفاصيل المفاوضات الروسية الأمريكية

موسكو/ أنقرة- (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أنه أبلغ خلال المفاوضات مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، الجانب التركي بالمفاوضات الروسية الأمريكية في السعودية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع فيدان عقب المفاوضات: "أبلغنا أصدقائنا الأتراك بالتفصيل بالمفاوضات الروسية الأمريكية التي جرت في 18 فبراير في الرياض" وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار إلى أنه بعد المحادثات الأمريكية - الروسية في الرياض، كانت هناك فرصة "لإجراء حوار طبيعي على الرغم من التناقضات الكثيرة التي لا تزال قائمة بالطبع".

وأضاف: "لكن بدون حوار طبيعي، لن يكون من الواضح ما إذا كنا سنتمكن من تسوية هذه التناقضات أم لا، وسنواصل الاتصالات مع شركائنا الأمريكيين".

وتابع لافروف أنه تم التحدث عن ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين.

وأوضح: "في الملف السوري أكدنا على أهمية التعامل مع الواقع الجديد، وعبرنا عن ارتياحنا للمستوى الذي تم تحقيقه من التفاعل بين بلدينا بشأن القضايا السورية، وأكدنا اهتمامنا المتبادل بإضافة ديناميكية للعمل المشترك لحل الوضع في هذا البلد، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق الجديدة".

ومن جانبه أكد وزير الخارجية التركي أنه تم مناقشة "تطور الوضع في سوريا، والأحداث التي وقعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية تعطي الأمل، ونتوقع من الجميع احترام المصالح الأمنية لتركيا".