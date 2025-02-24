بعد اتهامات "ضربه لوالده".. نجل نتنياهو يقاضي نائبة في الكنيست

(وكالات)

رفع يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعوى قضائية ضد النائبة في الكنيست نعمة لازيمي، بعد تصريحاتها التي قالت فيها إنه غادر إسرائيل بعد أن اعتدى على والده.

وخلال اجتماع لجنة المالية في الكنيست، قالت لازيمي إن يائير أُرسل إلى الخارج بسبب خلاف عائلي تطور إلى اعتداء جسدي، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الجلسة.

وسارع حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، إلى نفي هذه المزاعم، واصفًا إياها بأنها "كذبة بغيضة"، مؤكدًا في بيان رسمي أن أي شخص يردد هذه الادعاءات سيواجه دعاوى قضائية.

من جهتها، أثارت لازيمي تساؤلات حول تكاليف إقامة زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، خارج إسرائيل لمدة شهرين، متسائلة عن مصدر التمويل والميزانية التي غطت هذه النفقات.

كما طرحت النائبة تساؤلات بشأن تكاليف تأمين يائير نتنياهو، مشيرة إلى أن تقارير إعلامية سابقة قدرتها بنحو 2.5 مليون شيكل سنويًا، متسائلة عما إذا كان هذا الرقم لا يزال مدرجًا في الميزانية.

من جانبهم أعرب أعضاء اللجنة المالية في الكنيست عن دهشتهم من تصريحات النائبة لازيمي بشأن نتنياهو ونجله.