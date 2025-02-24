تركيا تحذر من أي تصعيد جديد في غزة.. وتتهم إسرائيل بجر المنطقة إلى الهاوية



(وكالات)

حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، من محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العودة إلى الحرب في قطاع غزة، داعيًا إلى وقف العمليات العسكرية في الضفة الغربية.

وأكد فيدان، في تصريحات صحفية على رفض بلاده لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال فيدان، إن إسرائيل تعمل على مشروع يهدف إلى إضعاف دول المنطقة عبر استخدامها للقوة العسكرية، مما يهدد استقرار الشرق الأوسط ويدفعه للهاوية، مشيرًا إلى أن سياسات حكومة نتنياهو تستمر في التوسع والعدوان في كل من لبنان وسوريا والضفة الغربية، مع تصاعد محاولاتها لتهجير الفلسطينيين قسرًا.

وأكد الوزير التركي على أهمية الانتقال إلى حل الدولتين، مشددًا على أن جميع دول المنطقة تدعم هذا الحل باعتباره المسار الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.