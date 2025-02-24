الداخلية الفرنسية: لا ضحايا في حادث القنصلية الروسية بمرسيليا (فيديو)

وكالات

أكدت وزارة الداخلية الفرنسية، عدم سقوط ضحايا في حادث القنصلية الروسية في مرسيليا.

ونقلت وكالة رويترز البريطانية عن الداخلية الفرنسية: إن جميع الموظفين والقنصل الروسي محتجزون داخل القنصلية في انتظار تدخل خبراء إزالة الألغام.

كما نقلت رويترز عن مسؤول الإطفاء الفرنسي تييري إيدوم قوله، إن رجال الإطفاء يتواجدون في موقع القنصلية الروسية في مرسيليا.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه تم فرض طوق أمني حول القنصلية الروسية.

🚨⚡️ عاجل:



مشاهد من القنصلية الروسية في مرسيليا، فرنسا.



القنصل العام الروسي يؤكد وقوع انفجار داخل القنصلية. pic.twitter.com/dOCAC59EtB — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) February 24, 2025

وعلقت روسيا، اليوم الاثنين، على الانفجار الذي وقع في قنصليتها مارسيليا، متهمة فرنسا بالتقصير في حماية بعثاتها الدبلوماسية.

ووصفت موسكو، الانفجار الذي وقع داخل القنصلية العامة الروسية في مدينة مرسيليا بأنه يحمل "سمات هجوم إرهابي"، مطالبة السلطات الفرنسية بـإجراء تحقيق شامل وعاجل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تطالب باريس باتخاذ إجراءات فورية لكشف ملابسات الحادث وتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية الروسية.

وأكدت زاخاروفا، أن الانفجار وقع داخل أراضي القنصلية الروسية في مرسيليا، مؤكدة أن موسكو تنتظر تحركًا سريعًا من فرنسا.

وكانت صحيفة لو مارسيليا قد أفادت صباح اليوم الاثنين بسماع دوي انفجار بالقرب من السفارة الروسية، مشيرة إلى انتشار مكثف لقوات الإطفاء والشرطة في المنطقة.

وشهدت القنصلية الروسية في مدينة مارسيليا الساحلية جنوب فرنسا، اليوم الاثنين، انفجارًا غامضًا، تزامنًا مع الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية.

ووصل العشرات من رجال الإطفاء لموقع الانفجار قرب القنصلية للتوصل لطبيعة الانفجار غير المعروفة حتى الآن، بحسب "رويترز".

وأكد القنصل العام الروسي في مرسيليا، أن رجال الإطفاء وصلوا موقع القنصلية، مؤكدًا أن الانفجار وقع داخلها.