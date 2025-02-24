لأول مرة.. أولمرت يكشف عن خريطة قدمها لعباس كمقترحه لحل الدولتين

(وكالات)

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، للمرة الأولى، عن الخريطة التي قدمها للرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2008 كجزء من عرض لحل الدولتين، والتي كان من شأنها أن تمنح الفلسطينيين 95.1% من الضفة الغربية وقطاع غزة، مع تبادل أراضٍ متكافئ داخل إسرائيل.

وفي الفيلم الوثائقي "إسرائيل والفلسطينيون: الطريق إلى السابع من أكتوبر"، الذي تبثه قناة "بي بي سي" البريطانية، قال أولمرت: "هذه هي المرة الأولى التي أكشف فيها عن هذه الخريطة للإعلام". وتذكر أولمرت ما قاله لعباس خلال الاجتماع: "خلال الخمسين عامًا القادمة، لن تجد قائدًا إسرائيليًا واحدًا يقدم لك ما أقدمه لك الآن. وقعها! وقعها ودعنا نغير التاريخ!".

وبحسب ما ذكره أولمرت فقد كان مستعدًا لإعادة معظم أراضي الضفة الغربية، لكنه أراد الاحتفاظ بكتل استيطانية رئيسية، وهي: جنوب القدس وشرق القدس ووسط الضفة الغربية.

كما تتضمن الخطة أيضا إنشاء نفق يربط بين غزة والضفة الغربية لضمان التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية. وتقسيم القدس إلى أحياء تحت السيادة الإسرائيلية وأخرى تحت السيادة الفلسطينية. والتنازل عن السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالكامل. ووضع "الحوض المقدس"، الذي يضم الأماكن الدينية في القدس، تحت إدارة هيئة وصاية دولية تضم إسرائيل، السلطة الفلسطينية، الأردن، الولايات المتحدة، والسعودية.

ووفقًا لـرفيق الحسيني، رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية آنذاك، لم تأخذ السلطة الفلسطينية العرض على محمل الجد، لأن أولمرت كان متورطًا في فضيحة فساد وكان على وشك الاستقالة. وقال الحسيني: "من المؤسف أن أولمرت، بغض النظر عن لطفه... كان سياسيًا ضعيفًا بلا نفوذ، وبالتالي، لن نصل إلى أي نتيجة معه".