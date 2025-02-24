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إسرائيل تنهي "تعليمات الاحتماء": وقف إطلاق النار مع لبنان مستقر

11:24 ص الإثنين 24 فبراير 2025

الجيش الإسرائيلي

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(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن تغيير تعليمات الاحتماء في الجبهة الداخلية، ما يعكس تقييم تل أبيب بأن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان مستقر.

وأوضح الجيش، في بيان رسمي، أنه اعتبارًا من الساعة الثامنة مساءً، سيتم تعديل تعليمات الاحتماء، مضيفًا أن القرار جاء بعد جلسة تقييم للوضع حضرها رئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حيث تمت الموافقة على عودة الأنشطة إلى طبيعتها في بلدات خط التماس على الحدود الشمالية دون قيود.

ويأتي هذا الإعلان قبل الموعد النهائي المحدد لعودة سكان المستوطنات الشمالية إلى بلداتهم مطلع مارس المقبل، رغم استمرار الخروقات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، وتواجدها في خمس مواقع عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 16 أكتوبر 2024، عن إجلاء سكان 28 مستوطنة تقع ضمن نطاق 2 كم من الحدود مع لبنان، ضمن خطة طوارئ موسعة.

وبحسب تقرير صادر عن "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في إسرائيل"، فإن عدد المستوطنين الذين تم إجلاؤهم منذ 7 أكتوبر من مستوطنات الشمال والجنوب بلغ حوالي 125 ألف شخص، في ظل التصعيد العسكري المستمر.

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