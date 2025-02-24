روسيا تؤكد وقوع انفجار داخل قنصليتها بفرنسا.. وتصف الهجوم بـ "الإرهابي"

(وكالات)

علقت روسيا، اليوم الاثنين، على الانفجار الذي وقع في القنصلية الروسية في مارسيليا، متهمة فرنسا بالتقصير في حماية بعثاتها الدبلوماسية.

ووصفت موسكو، الانفجار الذي وقع داخل القنصلية العامة الروسية في مدينة مرسيليا بأنه يحمل "سمات هجوم إرهابي"، مطالبة السلطات الفرنسية بـإجراء تحقيق شامل وعاجل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تطالب باريس باتخاذ إجراءات فورية لكشف ملابسات الحادث وتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية الروسية.

وأكدت زاخاروفا، أن الانفجار وقع داخل أراضي القنصلية الروسية في مرسيليا، مؤكدة أن موسكو تنتظر تحركًا سريعًا من فرنسا.

وكانت صحيفة لو مارسيليا قد أفادت صباح اليوم الاثنين بسماع دوي انفجار بالقرب من السفارة الروسية، مشيرة إلى انتشار مكثف لقوات الإطفاء والشرطة في المنطقة.

ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوتر بين موسكو والاتحاد الأوروبي، الذي أعلن مؤخرًا حزمة العقوبات السادسة عشرة ضد روسيا، تزامنًا مع الذكرى الثالثة للحرب في أوكرانيا.