الفاتيكان يكشف مستجدات الحالة الصحية للبابا فرنسيس

روما- (أ ب)

أفاد الفاتيكان بأن البابا فرنسيس يستريح، صباح اليوم الاثنين، بعد أن أمضى ليلة هادئة في اليوم العاشر من دخوله المستشفى إثر إصابته بعدوى رئوية معقدة أدت إلى مراحل مبكرة من الفشل الكلوي.

ولم يحدد البيان المكون من سطر واحد، ما إذا كان البابا 88 عاما قد استيقظ وقال: "مرت الليلة بصورة جيدة، ونام البابا وهو يستريح الآن".

وكان الأطباء قد ذكروا في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، أن فحوصات الدم الخاصة بالبابا أظهرت مراحل مبكرة من الفشل الكلوي، إلا أنه تحت السيطرة. وقالوا إن حالة البابا فرنسيس لا تزال حرجة، إلا أنه لم يعان من أي أزمات تنفسية أخرى منذ أمس الأول السبت.

ويتلقى البابا جرعات عالية من الأكسجين الإضافي، وفي يوم الأحد كان يقظا ومتجاوبا وحضر القداس.

وقال الأطباء إن تشخيص حالته يتم بحذر شديد.