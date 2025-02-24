في الذكرى الثالثة للحرب.. رئيس الوزراء الكندي يصل كييف لدعم أوكرانيا

كييف- (أ ش أ)

وصل رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إلى كييف اليوم الإثنين للإعراب عن دعمه لأوكرانيا بالتزامن مع الذكرى الثالثة للعمليات العسكرية الروسية والتي بدأت في شهر فبراير من عام 2022.

وأعرب ترودو - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن سعادته لتواجده في كييف، وذلك خلال استقباله من قبل أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ووصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة الأوكرانية أيضا كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.