إعلان

في الذكرى الثالثة للحرب.. رئيس الوزراء الكندي يصل كييف لدعم أوكرانيا

10:32 ص الإثنين 24 فبراير 2025

جاستين ترودو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كييف- (أ ش أ)
وصل رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إلى كييف اليوم الإثنين للإعراب عن دعمه لأوكرانيا بالتزامن مع الذكرى الثالثة للعمليات العسكرية الروسية والتي بدأت في شهر فبراير من عام 2022.
وأعرب ترودو - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن سعادته لتواجده في كييف، وذلك خلال استقباله من قبل أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ووصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة الأوكرانية أيضا كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جاستين ترودو كييف أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

استمرار الموجة شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
(مصراوي يكشف: الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية- (تحقيق