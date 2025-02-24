رئيسة مولدوفا تتعهد باستمرار دعم كييف في الذكرى الثالثة لحرب أوكرانيا

كيشيناو- (أ ش أ)

أعربت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، عن دعمها وتضامنها مع أوكرانيا في الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت ساندو في منشور لها على منصة "اكس"، ونقلته قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، إن الشجاعة الأوكرانية عملت على حماية مولدوفا من ويلات الحرب"، متعهدة بتقديم الدعم اللازم لكييف.

وأضافت ساندو أن ثلاث سنوات مرت من الحرب والتضحية والشجاعة، مؤكدة أن بلادها لن تنسى أبدا ما قامت به أوكرانيا وأنها ستظل تدعم الشعب الأوكراني.