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سماع دوي انفجار قرب القنصلية الروسية في فرنسا

10:24 ص الإثنين 24 فبراير 2025

الشرطة الفرنسية

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(وكالات)

أفادت صحيفة "لو مارسيليا" الفرنسية، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجار قرب القنصلية الروسية في مدينة مرسيليا.

وانتشرت فرق الإطفاء والشرطة في موقع الحادث بشكل مكثف بحسب الصحيفة الفرنسية.

من جهته، صرح القنصل العام الروسي في مرسيليا، ستانيسلاف أورانسكي، بأن الانفجار وقع داخل منشأة صناعية.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوتر بين موسكو والاتحاد الأوروبي، الذي أعلن مؤخرًا حزمة العقوبات السادسة عشرة ضد روسيا، تزامنًا مع الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في أوكرانيا.

وفرضت السلطات طوقًا أمنيًا حول المنطقة، ومن المتوقع وصول الأميرال المسؤول عن كتيبة رجال الإطفاء البحريين إلى موقع الحادث، مع تعزيزات إضافية من الشرطة الوطنية، بحسب الصحيفة.

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الشرطة الفرنسية انفجار قرب السفارة الروسية فرنسا
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