حزب اليسار يحقق فوزًا مفاجئًا في انتخابات العاصمة الألمانية

برلين- (د ب أ)

حقق حزب اليسار فوزا مفاجئا في انتخابات العاصمة الألمانية برلين يوم الأحد، حيث حصل على 9 ,19% من الأصوات بعد فرز جميع بطاقات الاقتراع.

وحصل حزب اليسار على ضعف الدعم الذي حصل عليه مقارنة بانتخابات 2021، بما في ذلك الإعادة الجزئية في 2024.

ولم يسبق للحزب أن فاز بأعلى عدد من الأصوات في برلين في انتخابات اتحادية، حيث احتل المركز الرابع في آخر انتخابات.

وحصل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة عمدة برلين كاي فيجنر على زيادة طفيفة في نسبة الأصوات، حيث ارتفع من 2 ,17% إلى 3 ,18%، لكنه ظل أقل من النتيجة الإجمالية لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي على المستوى الاتحادي.

وشهد حزب الخضر تراجعا حادا، حيث انخفضت نسبته إلى 8 ,16 % من 22% في انتخابات 2021.

وحقق الحزب اليميني المتطرف "البديل من أجل ألمانيا" مكاسب كبيرة، حيث ارتفع إلى 2 ,15% من 4 ,9%، متفوقا بصعوبة على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي فقد التأييد بشكل حاد، حيث تراجع إلى 1 ,15% من 2 ,22%.

وبالنسبة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وتعتبر النتيجة هزيمة تاريخية. فبعد فوزه بأعلى عدد من الأصوات في برلين في آخر انتخابات اتحادية، أصبح الحزب الآن في المركز الخامس، وهي أسوأ نتيجة له في العاصمة منذ إعادة التوحيد في عام 1990.

وكان معدل الإقبال على التصويت مرتفعا حيث بلغ 3ر80%، مقارنة بـ 5 ,69% في الانتخابات السابقة.