إعلان

الرئيس الأوكراني في الذكرى الثالثة للحرب: 3 سنوات من المقاومة والبطولة

08:52 ص الإثنين 24 فبراير 2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

حيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، 3 سنوات من المقاومة والبطولة في الذكرى الثالثة للحرب الروسية الأوكرانية.

كتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: "3 سنوات من المقاومة، 3 سنوات من عرفان الجميل، 3 سنوات من البطولة المطلقة أظهرها الأوكرانيون"، إذ شكر الرئيس الأوكراني كل الذين يدافعون عن أوكرانيا ويدعمونها"، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

على الصعيد ذاته، وصل قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إلى كييف لتأكيد دعمهم لأوكرانيا في الذكرى الثالثة "للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا" كما تصفها موسكو.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر شبكات التواصل الاجتماعي "نحن في كييف اليوم لأن أوكرانيا هي أوروبا، في هذا الكفاح من أجل البقاء، ليس مصير أوكرانيا وحده ما هو على المحك، بل مصير أوروبا".

وأرفقت رئيسة المفوضية الأوروبية منشورها بمقطع فيديو تظهر فيه وهي تصل في قطار إلى كييف برفقة رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأوكراني أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية الذكرى الثالثة للحرب في أوكرانيا الحرب في أوكرانيا الحرب في روسيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

استمرار الموجة شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
(مصراوي يكشف: الفخ الروسي.. تجنيد مصريين بإغراء المال والجنسية- (تحقيق