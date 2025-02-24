القوات الروسية تسيطر على بلدتين وتسقط 22 مسيرة أوكرانية

وكالات

تمكنت القوات الروسية من السيطرة على بلدتين جديدتين في دونيتسك، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الروسية، فيما نجحت أيضا في إسقاط وتدمير 22 طائرة مسيرة أوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية سيطرت على بلدتي أولاكلي ونوفوأندريفكا في دونيتسك، وتقدمت على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، وفقا لسكاي نيوز.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، عملياتها الهجومية، وحررت نوفوأندريفكا" في دونيتسك، مضيفة أن القوات الروسية استهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة من دونيتسك.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية خسرت كييف أكثر من 365 عسكريا، مركبة قتالية للمشاة، وعدد من المدافع الميدانية".

وتابع: "نتيجة لعمليات هجومية حاسمة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة الجنوب الروسية، من تحرير بلدة أولاكلي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

واليوم الاثنين، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 22 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 22 طائرة مسيرة أوكرانية، 16 مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة ريازان".

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت "طائرة مسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية القرم".