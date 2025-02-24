نائب رئيس الكنيست: نحن متسامحون أكثر من اللازم ويجب قتل كل الرجال في غزة

وكالات

دعا نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي نيسيم فاتوري، إلى قتل كافة الرجال البالغين في غزة، معتبرًا أن إسرائيل تتعامل مع سكان غزة بشكل متسامح أكثر من اللازم، وفق تعبيره.

وقال نيسيم فاتوري: "إنهم الفلسطينيون بغزة منبوذون ولا أحد في العالم يريدهم، يجب فصل الأطفال والنساء وتصفية البالغين"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وزعم فاتوري، أن المجتمع الدولي يدرك أن سكان القطاع غير مرحب بهم في أي مكان، ويدفعهم باتجاه إسرائيل.

يأتي ذلك بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستئناف القتال المكثف في قطاع غزة في أي لحظة، مشيرا إلى أن الخطط العملياتية لذلك قد أعدت بالفعل.

وأضاف نتنياهو، أنه يدعم مقترح ترامب بشأن غزة، إذ قال: "نحن ندعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى منح سكان غزة حرية المغادرة وإنشاء غزة أخرى".

كان نتنياهو أرجأ إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى من اتفاق غزة، حيث كان من المتوقع أن تطلق إسرائيل سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني السبت، عقب إتمام حركة حماس تسليم 6 أسرى إسرائيليين، لكنه قرر تأجيل إطلاق سراحهم ردا على ما قاله عن انتهاكات من قبل حماس.

وقال مكتب نتنياهو يوم السبت، إنه في ضوء الانتهاكات المتكررة من قبل حماس، بما في ذلك المراسم التي تذل رهائننا والاستغلال الساخر لرهائننا لأغراض دعائية، فقد تقرر تأجيل إطلاق سراح الإرهابيين الذي كان مخططا له أمس حتى يتم ضمان إطلاق سراح الرهائن التاليين، وبدون المراسم المهينة.

وتنتهي المرحلة الأولى من صفقة غزة ومدتها 42 يوما يوم السبت المقبل. ووفقا للاتفاق، سيستمر وقف إطلاق النار طالما أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة جارية، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن "لا توجد حتى الآن أي دلائل تشير إلى أن الطرفين قريبان من التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من الصفقة أو تمديد المرحلة الحالية".