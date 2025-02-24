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مبعوث ترامب: سنتخذ برتوكول إسطنبول بوصلة لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

06:58 ص الإثنين 24 فبراير 2025

ستيفن ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط

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وكالات

اعتبر مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، أن النزاع الأوكراني تمت إثارته وليس بالضرورة من قبل روسيا، إذ أن واشنطن ستتخذ من برتوكول اسطنبول بوصلة لاتفاق سلام بين البلدين.

وقال ويتكوف: "لم يكن ينبغي للحرب أن تحدث، لقد تمت إثارتها، هذا لا يعني بالضرورة أن الروس هم من قام بذلك"، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح: "كان هناك الكثير من الحديث في ذلك الوقت عن انضمام أوكرانيا إلى الناتو، لم يكن ينبغي أن يحدث ذلك في الواقع، أصبح الأمر بمثابة تهديد للروس، ولذلك سيتعين علينا التعامل مع هذه الحقيقة".

وتابع: "لكن على أي حال، بغض النظر عمن بدأ الحرب، أشار الروس إلى أنهم مستجيبون لإنهاء هذا الأمر، كانت هناك مفاوضات قوية وجوهرية للغاية جرت في إطار ما يسمى بـ بروتوكول إسطنبول، كنا على وشك توقيع شيء ما، وأعتقد أننا سنستخدم هذا الإطار كبوصلة لإبرام اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا".

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