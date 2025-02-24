مبعوث ترامب عن تهجير الفلسطينيين: لست متأكدًا أن هناك مشكلة بالعودة لغزة لكن الشيطان يكمن بالتفاصيل



وكالات

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إنه لا مشكلة في عودة الناس إلى قطاع غزة لكن الشيطان يكمن بالتفاصيل، وذلك رغم مقترحات الرئيس الأمريكي السابقة بشأن تهجيرهم.

وأضاف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط: "أعتقد أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وقد أجرينا الكثير من المناقشات حول ذلك"، بحسب روسيا اليوم.

وتابع: "لست متأكدا من أن هناك مشكلة مع الناس- في عودة الناس"، مؤكدا أن إعادة بناء قطاع غزة المدمر سيستغرق أكثر من 15 عاما.

وأشار إلى أن الافتراضات السابقة التي كانت تدور حول فترة خمس سنوات كانت مغلوطة.

وقال ويتكوف إنه سيسافر إلى الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المرجح أن يغادر يوم الأربعاء، حيث يخطط لزيارة إسرائيل ومصر وقطر والإمارات والسعودية.

وكانت الأمم المتحدة، أفادت وفقا لأحدث تقديراتها أن إعادة إعمار قطاع غزة قد تكلف حوالي 53 مليار دولار، مع الحاجة إلى 20 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى فقط.

وكان ترامب قد اقترح نقل حوالي 2 مليون فلسطيني من سكان القطاع إلى الدول العربية، وهو اقتراح قوبل بانتقادات دولية شديدة، ورفض من الأردن ومصر خصوصا.