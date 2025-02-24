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وضع جميع موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة مدفوعة الأجر.. ما السبب؟

04:33 ص الإثنين 24 فبراير 2025

ترامب

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وكالات

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنها وضعت جميع موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أنحاء العالم، باستثناء عدد قليل منهم، في إجازة إدارية مدفوعة الأجر، وإلغاء نحو 2000 من تلك الوظائف في الولايات المتحدة، وفقا لإشعار أرسل إلى موظفي الوكالة.

ومع منتصف ليل الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة مباشرة، سيتم وضع جميع موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذين يتم تعيينهم بشكل مباشر، باستثناء العمال الأساسيين للوظائف الحيوية، في إجازة، بحسب سكاي نيوز.

في الوقت نفسه، بدأت الوكالة "في تنفيذ خفض في القوة العمالية" يؤثر على حوالي 2000 من موظفي الوكالة في الولايات المتحدة، حسبما جاء في الإشعار، ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

وتقود إدارة الكفاءة الحكومية بقيادة الملياردير إيلون ماسك جهودا لتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي آلية التسليم الرئيسية للمساعدات الخارجية الأمريكية، وهي أداة حيوية من "القوة الناعمة" الأمريكية لكسب النفوذ في الخارج.

ووقع ترامب مرسوما في 20 يناير الماضي، يوم عودته إلى البيت الأبيض، يأمر فيه بتجميد المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يوما ريثما يتم إجراء مراجعة كاملة.

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