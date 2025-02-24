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فلاديمير زيلينسكي: إذا لم ننضم إلى الناتو فسوف ننشئ حلفًا خاصًا بنا في أوكرانيا

03:04 ص الإثنين 24 فبراير 2025

فلاديمير زيلينسكي

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وكالات

قال زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا سيتعين عليها إنشاء حلف شمال الأطلسي خاص بها إذا لم يتم قبولها في الحلف.

وكتب زيلينسكي في حسابه على منصة إكس: "حلف شمال الأطلسي الناتو هو الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة لمنع حرب أخرى، إنه الحل الأبسط والأكثر منطقية"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "إذا لم تنضم أوكرانيا إلى الناتو، فسيتعين علينا إنشاء حلف شمال الأطلسي على أراضي أوكرانيا، مما يعني الحفاظ على جيش قوي بما يكفي لصد العدوان".

وتابع: "كما يتعين علينا تمويل الحلف، وإنتاج وتخزين كمية كافية من أسلحتنا الخاصة، بالإضافة إلى التفاوض مع شركائنا بشأن مشاركتهم لردع روسيا عن بدء حرب أخرى".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير، أن الولايات المتحدة تفكر في إدراج بند في اتفاقية السلام مع أوكرانيا ينص على انضمام البلاد الفوري إلى الناتو. في الوقت نفسه، أكد زيلينسكي أن احتمالية انضمام أوكرانيا إلى الحلف لا تزال ضعيفة بسبب المعارضة من دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وهنغاريا.

وصرح فلاديمير زيلينسكي، أنه مستعد لترك منصبه إذا كان ذلك سيجلب السلام أو يسمح لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو.

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