هل يدعم ترامب قرار إسرائيل تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين؟



وكالات

أكدت الولايات المتحدة، أنها تدعم قرار إسرائيل تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض براين هيوز: "في ضوء المعاملة الوحشية التي يلقاها الرهائن من جانب حماس بما في ذلك العرض المروع لتوابيت أطفال بيبر في شوارع غزة، فإن قرار إسرائيل بتأخير إطلاق سراح الأسرى هو رد مناسب".

وأضاف أن الرئيس ترامب يدعم القرار ومستعد لدعم إسرائيل في أي خطوة تقرر اتخاذها ضد حماس، وفقا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب قررت تأجيل إطلاق سراح 620 أسيرا كان من المفترض إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية يوم السبت ضمن صفقة الأسرى.

من جهته، قال القيادي في حماس باسم نعيم إن الحركة لن تجري محادثات مع إسرائيل من خلال وسطاء بشأن أي خطوات أخرى في اتفاق وقف إطلاق النار ما لم تطلق سراح أسرى فلسطينيين مثلما هو متفق عليه.

وأوضح القيادي باسم نعيم: "لن يكون هناك أي حديث مع العدو عبر الوسطاء في أي خطوة قبل الإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم مقابل الأسرى الإسرائيليين الستة".

والسبت أطلقت حماس سراح 6 أسرى كما كان مخططا له بينما كان من المفترض أن تفرج إسرائيل عن أكثر من 600 أسير فلسطيني في الجولة السابعة من التبادل بموجب اتفاق الهدنة، لكن تل ابيب قررت تأجيل إطلاق سراح الفلسطينيين حتى يتم ضمان إطلاق سراح الأسرى من دون مراسم استفزازية، حسبما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت.