فريدريش ميرتس يدعو لتشكيل حكومة ألمانية بحلول 20 أبريل



وكالات

أكد فريدريش ميرتس، المرشح لمنصب المستشار الألماني عن الحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، على ضرورة تشكيل الحكومة قبل عيد الفصح 20 أبريل.

وقال ميرتس: "ما زلت متفائلا بأننا سنتمكن من تشكيل حكومة بحلول عيد الفصح"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "في نهاية المطاف، العالم لا ينتظرنا"، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة سيكون صعبا.

وأكد أن الحكومة يجب أن تعمل في إطار التحرك على المستوى الدولي.

بحسب التقديرات، حصل "الاتحاد المسيحي"، الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي وحليفه الحزب المسيحي الاجتماعي، على نحو 29% من الأصوات، وهي نتيجة محسنة مقارنة بانتخابات 2021.

في المقابل، تضاعفت نتائج حزب "البديل من أجل ألمانيا"، حيث من المتوقع أن يحصد 20% من الأصوات.

أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس، فقد تراجع إلى 16.5%، وهي أسوأ نتيجة له منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1949.

كما أظهرت التقديرات حصول حزب الخضر على نحو 13% من الأصوات.

ومن المتوقع أن يصبح فريدريش ميرتس، المستشار المقبل للبلاد إذا نجح في تشكيل حكومة ائتلافية في الأسابيع المقبلة.